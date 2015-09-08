В Могилевской области сотрудница банка сняла со счета пенсионерки 6800 долларов и 700 евро

Новости Беларуси. В отношении бывшей сотрудницы банка Осиповичским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по ч.3 ст.210 УК Беларуси (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества.

Отделение информации и общественных связей по сведениям управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Могилевского облисполкома:

Отделением по борьбе с экономическими преступлениями Осиповичского РОВД проведена проверка по факту незаконного снятия в 2012 году денежных средств с вклада, открытого пенсионеркой, жительницей Осиповичского района в территориальном отделении одного из банков района. По сведениям УБЭП УВД, в результате проведенного разбирательства установлено, что суммы в размере 6 800 долларов США и 700 евро были сняты бывшей сотрудницей банка путем оформления от имени вкладчика фиктивного расходного платежного поручения и расходных валютных ордеров. В настоящее время ведется следствие. По версии ОБЭП Осиповичского РОВД в ходе дальнейших оперативно-следственных мероприятий могут быть установлены дополнительные эпизоды противоправной деятельности бывшей сотрудницы банка.