Следственный комитет Беларуси назвал виновных в гибели 23-летней пациентки «Экомедсервиса»

Новости Беларуси. Следственный комитет Беларуси завершил расследование по делу «Экомедсервис». Обвинения предъявлены генеральному директору медцентра, врачу анестезиологу и главному инженеру.

Установлено, что во время операции использовалось неисправное оборудование. Аппарат искусственной вентиляции легких в нарушение установленных требований давно не проходил проверку.

Напомним, в марте 2013 года 23-летняя жительница Гродно Юлия Кубарева после пластической операции в медцентре «Экомедсервис» была доставлена в реанимацию. Спустя 4 недели девушка умерла, не приходя в сознание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

Анестезиологу-реаниматологу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть пациента». Генеральному директору и главному инженеру предъявлено обвинение по статье 428 Уголовного кодекса «Служебная халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Также следствием готовится мотивированное представление об устранении причин и условий, которые способствовали совершению данного преступления.