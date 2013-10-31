Цирк дю Солей оштрафован на $25 тыс. за гибель артистки

Новости США. Легендарный цирк оштрафован на $25 тыс. по обвинению в нарушении техники безопасности.

Напомним, летом этого года артистка шоу du Soleil разбилась во время представления в Лас-Вегасе. Со слов очевидцев, француженка забралась на край сцены и сняла страховочные тросы. После чего она сорвалась вниз. Сначала многие подумали, что это элемент шоу. Спустя несколько часов после падения, гимнастка скончалась в больнице. У 31-летней Сары осталось двое детей.

Суд американского штата Невада признал du Soleil виновным в использовании опасного оборудования. Более того, суд установил нарушения в ходе обучения артистов цирка и заключил, что некоторые артисты не были готовы к выполнению опасных трюков. Представители Цирка заявили, что не считают себя виновными в случившемся и готовы подавать апелляцию.

Постановлением суда на $7 тыс. оштрафован и развлекательный комплекс, где произошла трагедия.

К несчастью, гибель цирковых артистов на площадке неединична. Напомним, в марте несчастный случай произошёл в московском цирке. Кенийский акробат, выступавший под куполом цирка, сорвался с 15-метровой высоты (смотрите видео). В октябре прошлого года Татьяна Тур, известная гимнастка, уроженка Беларуси, получила тяжелейшие травмы во время выступления в московском Центре циркового искусства. Выполняя сальто, 26-летняя гимнастка неудачно приземлилась, в результате чего получила переломы шейных позвонков.