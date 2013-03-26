Скотланд-Ярд: Борис Березовский, скорее всего, повесился

Новости Великобритании. Скотланд-Ярд обнародовал первые официальные результаты вскрытия тела Бориса Березовского. Эксперты пришли к выводу, что причиной смерти предпринимателя стало удушение, и что, скорее всего, он повесился. Помимо этого специалисты сообщили, что не обнаружили ничего, что указывало бы на насилие и борьбу.

23 марта Березовский был найден в доме на окраине Лондона в ванной комнате, запертой изнутри. Известно, что в последнее время он страдал депрессией, вызванной финансовыми и личными проблемами.

Расследование продолжается. Оцепление вокруг особняка останется до тех пор, пока не закончится сбор улик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.