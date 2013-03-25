В Гомельской области высока вероятность подъема воды в реках на уровень выше среднего значения

Новости Беларуси. Прогноз по масштабу паводка в Гомельской области ухудшился. Высока вероятность, что уровень подъема воды в реках будет выше среднего значения. Выводы специалистов основывались на новых данных гидрометеорологов о высоте снежного покрова и запасов влаги в нем.

Сугробы за последние дни стали выше благодаря циклону, который прошел по югу Гомельской области. Спасатели прорабатывают несколько вариантов развития событий, в том числе сценарий самого сложного в истории области паводка на реке Припять, который был в 1999 году. Определены населенные пункты с самой высокой вероятностью подтопления. Им – первоочередное внимание служб.

На прошлой неделе на крупнейших реках области уровень воды снизился на 9-20 сантиметров. Остаются подтопленными около полусотни подворий, 17 хозпостроек, 12 дачных домиков, перемыто три участка дорог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.