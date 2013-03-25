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Снегопады и ливни в Великобритании: без света – более 35 тысяч домов, погибли два человека

25 марта 2013 12:56
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Новости Великобритании. Страдает от обильных снегопадов и ливней Великобритания. Из-за непогоды практически полностью парализовано транспортное сообщение. Более 35 тысяч домов в Северной Ирландии и Шотландии остались без света. Нарушено также железнодорожное и авиасообщение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По некоторым данным, холода и снегопады стали причиной гибели двух человек. Аварийные службы перешли на чрезвычайный режим работы. Однако, по прогнозам специалистов, на устранение последствий разгула стихии может уйти несколько дней.

# происшествия # Природные катаклизмы

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