Снегопады и ливни в Великобритании: без света – более 35 тысяч домов, погибли два человека

Новости Великобритании. Страдает от обильных снегопадов и ливней Великобритания. Из-за непогоды практически полностью парализовано транспортное сообщение. Более 35 тысяч домов в Северной Ирландии и Шотландии остались без света. Нарушено также железнодорожное и авиасообщение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По некоторым данным, холода и снегопады стали причиной гибели двух человек. Аварийные службы перешли на чрезвычайный режим работы. Однако, по прогнозам специалистов, на устранение последствий разгула стихии может уйти несколько дней.