Снегопады в России: парализованы подъезды к Москве, общественный транспорт в Курске и автовокзал в Брянске

Новости России. Снегопад, обрушившийся на столицу России после короткого затишья, серьезно осложнил транспортную ситуацию в городе. Несмотря на то, что на уборку дорог брошена вся спецтехника, ситуация остается крайне сложной: на въезде в Москву фиксируются многокилометровые пробки, возросло и количество аварий. Власти призывают водителей не пользоваться личным транспортом.

Накануне осадки нарушили работу московских аэропортов. На данный момент воздушные гавани работают в штатном режиме. В нескольких областях из-за снегопада введен режим чрезвычайной ситуации.

Так, в Курске общественный транспорт просто встал: автобусы и маршрутные такси оказались в снежном плену. А в Брянске снегопад парализовал работу автовокзала: сотни людей не смогли вернуться домой, отмены десятки междугородних рейсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.