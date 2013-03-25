Прямой эфир

Снегопады в России: парализованы подъезды к Москве, общественный транспорт в Курске и автовокзал в Брянске

25 марта 2013 12:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Снегопад, обрушившийся на столицу России после короткого затишья, серьезно осложнил транспортную ситуацию в городе. Несмотря на то, что на уборку дорог брошена вся спецтехника, ситуация остается крайне сложной: на въезде в Москву фиксируются многокилометровые пробки, возросло и количество аварий. Власти призывают водителей не пользоваться личным транспортом.

Накануне осадки нарушили работу московских аэропортов. На данный момент воздушные гавани работают в штатном режиме. В нескольких областях из-за снегопада введен режим чрезвычайной ситуации.

Так, в Курске общественный транспорт просто встал: автобусы и маршрутные такси оказались в снежном плену. А в Брянске снегопад парализовал работу автовокзала: сотни людей не смогли вернуться домой, отмены десятки междугородних рейсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Снегопады

Другие новости рубрики

Все новости
25 марта 2013 10:12

В Гомельской области высока вероятность подъема воды в реках на уровень выше среднего значения

Березовского могли задушить шарфом – версия друга олигарха
25 марта 2013 07:23

Березовского могли задушить шарфом – версия друга олигарха

Снегопады в Украине. Аэропорт «Борисполь» начал работать в штатном режиме, 25 марта объявлен выходным днем
25 марта 2013 06:44

Снегопады в Украине. Аэропорт «Борисполь» начал работать в штатном режиме, 25 марта объявлен выходным днем