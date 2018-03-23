Газета.RU. Пять лет назад ушел из жизни олигарх Борис Березовский. Детали взлета и падения

Пять лет назад в Аскоте неподалеку от столицы Соединенного королевства внезапно оборвалась жизнь бизнесмена и политика Бориса Березовского, выдачи которого по обвинению в целом ряде преступлений добивалась Генпрокуратура России. Обстоятельства его смерти вызывают споры до сих пор. Как рассказал «Газете.Ru» экс-глава службы безопасности президента Ельцина Александр Коржаков, незадолго до гибели Березовский выглядел как «уставший, потерявший всякий интерес к жизни человек». Однако есть версии и о том, что олигарха на самом деле убили.

Деньги на «Жигулях»

В 1989 году Березовский основал компанию «ЛогоВаз», которая занималась продажей автомобилей «ВАЗ», отозванных из зарубежных автосалонов ОАО «АВТОВАЗ». В 1991 году «ЛогоВаз» получила статус официального импортера автомобилей Mercedes-Benz в СССР. Как позже писали о деятельности бизнесмена СМИ, реэкспорт «жигулей» из зарубежья в Россию был фиктивным, так как экспортные машины продавались дешевле, чем внутри страны. Часть же «экспортированных» автомобилей якобы затем продавалась иностранцами обратно в РФ по более высокой цене. Разница в деньгах, как утверждалось в СМИ, оказывалась в руках Березовского, а машины так и не пересекали границу России, уходя неизвестно куда.

В 1993 году будущий олигарх познакомился с президентом страны Борисом Ельциным и его семьей. Произошло это в тот момент, когда главный редактор журнала «Огонек» Валентин Юмашев решил издать книгу российского главы «Исповедь на заданную тему». Березовский оплатил выход этой книги, а потом и еще одной — «Записки президента». В процессе работы над этими литературными работами он вошел в круг знакомых дочери Ельцина Татьяны Дьяченко и самого Ельцина.

Через год на бизнесмена было совершено покушение. Когда автомобиль Березовского выезжал из ворот особняка на Новокузнецкой улице, где был расположен офис «ЛогоВаза», прогремел взрыв. Водитель олигарха погиб, сам бизнесмен отделался легкими травмами лица. Это преступление так и не раскрыли. По слухам, за покушением стоял криминальный авторитет Сергей Тимофеев по прозвищу «Сильвестр», убитый в том же году.

Тем временем Березовский становился все более влиятельным человеком. Он стал фактическим владельцем телеканала ОРТ, финансировал ряд газет и радиостанций, стал частично контролировать компанию «Аэрофлот», занимался нефтяным бизнесом. Некоторые эксперты и журналисты утверждали даже, что офис «ЛогоВаза» в середине 1990-х стал «теневым правительством» РФ, так как ни одно крупное политическое решение не принималось без консультации с Березовским. Во всяком случае, в 1996 году он стал председателем Совета безопасности РФ. А через год ему присвоили квалификационный разряд действительного государственного советника РФ I класса.

Олигарх создал свою маленькую армию — личную службу безопасности «Атолл-1», сотрудники которой имели право носить огнестрельное оружие. Они не только охраняли бизнесмена, но и занимались сбором компромата на его оппонентов.

Кроме того, Березовский имел связи в среде чеченских боевиков, воевавших против российских войск в обеих войнах в этой республике. В феврале 1997 года предприниматель был одним из руководителей акции по освобождению двух корреспондентов ОРТ, захваченных в заложники в декабре 1996 года чеченскими боевиками. В итоге журналисты были выкуплены: по словам Березовского, необходимые средства были предоставлены группой «Мост» Владимира Гусинского. По некоторым сведениям, в 1999-2000 годах Березовский был инициатором и главным финансистом победы созданного в 1999 году предвыборного блока «Единство» над блоком Лужкова и Примакова «Отечество — Вся Россия», а также операции по передаче президентской власти от Ельцина Путину. Сам бизнесмен стал депутатом Госдумы от Карачаево-Черкесии.



Березовский и оппозиция

С 2000 года олигарх начал открыто выступать против нового российского руководства. Он критиковал административно-территориальную реформу, инициатором которой стал глава страны Владимир Путин. Также Березовский отказался от думского мандата, заявив, что «не хочет участвовать в развале России».

9 августа 2000 года было опубликовано письмо Березовского, Сергея Бодрова-младшего, Станислава Говорухина Отто Лациса, Юрия Любимова, Олега Меньшикова и некоторых других известных людей под названием «Россия на перепутье. Обращение к обществу», в котором предлагалось создание нового демократического общественно-политического движения для противостояния авторитарным тенденциям. После этого в отношении Березовского было возбуждено несколько уголовных дел. В 2001 года олигарха объявили в федеральный розыск и предъявили заочное обвинение по одному из эпизодов, выделенных из дела «Аэрофлота», по трем пунктам: «пособничество в мошенничестве», «невозвращение из-за границы валютной выручки» и «отмывание денег». Позже по тому делу олигарха приговорят заочно к шести годам лишения свободы.

Кроме того, Березовского обвинили в мошенничестве с акциями «ЛогоВаза» и незаконном приобретении государственной дачи № 2 (дома и земельного участка площадью 14 га) в подмосковном оздоровительном комплексе «Жуковка» Управления делами президента РФ.

С 2001 года Березовский не проживал в России, переехав в Великобританию, где ему спустя два года дали статус политического беженца. Генпрокуратура России несколько раз направляла запрос британским властям о выдачи предпринимателя, но всякий раз следовал отказ.

Однако и на британской территории Березовский пытался участвовать в общественно-политической жизни России и бывших советских республик. Так, осенью 2005 года он заявил, что в ходе президентской кампании на Украине в 2004 году он поддерживал контакты с Виктором Ющенко и его ближайшими сподвижниками, а также переводил финансовые средства на Украину на поддержку «оранжевой революции». Олигарх предоставил документы, подтверждающие перевод примерно $30 млн «на развитие демократии». Расследованием его заявлений занималась временная следственная комиссия Верховной Рады Украины. По данным Forbes, на поддержку «оранжевой революции» Березовский потратил в общей сложности более $70 млн.

Через год в эфире радиостанции «Эхо Москвы» беглый олигарх сказал, что «работает» над «силовым перехватом» власти в РФ. Джек Соро, который в то время был министром иностранных дел Великобритании, даже пригрозил после этих слов лишить Березовского статуса политического беженца. Но и через год в интервью британской газете Guardian Березовский заявил, что финансирует своих сторонников, которые готовят переворот в России. Он также заявил о необходимости использовать силу для смены российского режима. В итоге СК РФ возбудил уголовное дело на бизнесмена за призывы к массовым беспорядкам.

Осенью 2007 года в здании Скотленд-Ярда состоялась беседа олигарха со следователем Генпрокуратуры РФ Александром Отводовым, расследующим дело об отравлении полонием бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, скончавшегося 23 ноября 2006 года в лондонской больнице. Последний также проживал в Великобритании и был близок к беглому олигарху.

Перед смертью просил разрешения вернуться

Смерть Березовского произошла весной 2013 года. 23 марта его тело обнаружили в его доме в Аскоте. Бизнесмен лежал лицом вниз на полу в ванной комнате, запертой изнутри. Его обнаружил личный телохранитель Березовского Ави Навама, в прошлом агент израильской разведки «Моссад».

Журнал Forbes сообщил, что за несколько часов до своей смерти Березовский дал интервью не для публикации, в котором сказал, что потерял смысл жизни и хочет вернуться в Россию.

Также он сообщил, что «изменил многие свои оценки», в том числе взгляды на Запад и на возможность построения демократической России. В тот же день пресс-секретарь президента РФ Путина Дмитрий Песков заявил, что покойный незадолго до кончины написал письмо Путину, в котором признал, что совершил много ошибок, попросил у российского главы прощения и обратился с просьбой дать ему возможность вернуться в РФ. Существование этого письма подтвердила и подруга олигарха Екатерина Сабирова.

Тем временем полиция Великобритании начала расследование обстоятельств смерти Березовского. Патологоанатомы не обнаружили в крови следов алкоголя или наркотиков, не выявили признаков борьбы и предположили, что олигарх совершил самоубийство.

Нужно отметить, что к тому момент бизнесмен лишился значительной части своего состояния. Этому способствовал проигрыш ряда исков в суде Великобритании, в том числе бывшему партнеру Роману Абрамовичу. Сыграл свою роль и арест активов бизнесмена во Франции по инициативе российской прокуратуры. В результате Березовский залез в долги, был вынужден уволить значительную часть своего персонала и охраны, а также распродать часть имущества.

Бывший глава Службы безопасности президента Ельцина Александр Коржаков рассказал «Газете.Ru», что сильно сомневается в версии, согласно которой Березовского убили. «Никакого влияния на события в России этот человек после бегства в Англию не имел. Да, он мог «окучивать» Таню, Наину Ельцину и его самого, однако с 2000-х годов он мало что мог уже сделать. На мой взгляд,

он действительно устал жить, потеряв возможность как-то влиять на российские события. После его смерти мне показали его фотографию, которая была сделана буквально за сутки до того, как олигарх ушел из жизни. Там он был изображен рядом с молодой любовницей, которая была тогда несовершеннолетней. Так вот, это было лицо уставшего, потерявшего всякий интерес к жизни человека», — сказал Коржаков.

Похороны Березовского состоялись в британском графстве Суррей. В октябре 2017 года главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов опубликовал в инстаграме фотографию могилы Березовского в этом пригороде Лондона. Захоронение выглядело на фотографии очень скромным и находилось в запущенном состоянии.

За десять дней до пятилетия гибели Березовского из жизни ушел один из его ближайших соратников Никола Глушков. Произошло это также на территории Соединенного королевства. С 1989 по 1991 год Глушков был генеральным директором предприятия «ЛогоВаз», созданного Березовским. Позднее он некоторое время работал заместителем гендиректора «Автоваза», а с 1996 года стал замом первого лица в «Аэрофлоте». В 1999 году Глушков стал обвиняемым по делу «Аэрофлота», по которому также выдвигались обвинения против Березовского.

В декабре 2000 года бизнесмена арестовали и обвинили в мошенничестве, хищении валютных средств, а также в отмывании преступно нажитых средств за границей и невозвращении валюты из-за границы. Позднее Глушкову инкриминировали еще и побег из больницы, где он находился под стражей. В 2004 году Савеловский суд Москвы оправдал Глушкова по обвинению в мошенничестве и отмывании средств, но признал его виновным в злоупотреблении полномочиями и попытке побега, и приговорил к трем годам и трем месяцам заключения. С учетом того, что он под стражей находился с декабря 2000 года, Глушков был освобожден в зале суда.

Вскоре он, не афишируя это событие, переехал жить в Лондон. В 2010 году Глушков получил там политическое убежище, что позволило ему избежать новых обвинений в РФ, так как в 2017 году его дело было пересмотрено, открылись новые обстоятельства деятельности, которую СК РФ счел преступной.

Об этом позднее общественности рассказал известный банкир Петр Авен.

«Николай Глушков уехал в Англию и вышел замуж. Живет там с мужчиной», — сказал банкир.

В доме в ночь на 13 марта 2018 года в графстве Кингстон на Юго-Западе Лондона 68-летний Глушков был найден мертвым. По данным медэкспертизы, смерть наступила в результате «сдавливания шеи». Полиция расследует дело по статье «убийство». Как уточнили в Скотленд-Ярде, следователи не нашли следов проникновения в жилище силовым путем, придя к выводу, что Глушков мог знать своего убийцу, им мог быть его молодой любовник, задушивший его в порыве страсти.

Источник: Газета.RU

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