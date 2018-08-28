СК выясняет порядок закупки вакцины, после введения которой умер 2-месячный мальчик

Новости Беларуси. Продолжается проверка по факту смерти 2-месячного ребенка в Ганцевичском районе после вакцинации.

По информации официального представителя СК Юлии Гончаровой, был проведен осмотр места происшествия. Был назначен ряд экспертиз, а также изъяты образцы вакцины, которая была использована для проведения прививок.

Кроме установления обстоятельств гибели младенца, выясняется также порядок закупки вакцины, собирается информация о прохождении вакцины необходимых перед применением процедур, которые регламентированы законодательством.

Кроме того проверяется качество и происхождение изъятых образцов препарата. «При этом информация, опубликованная в ряде средств массовой информации, проверяется следователями в контексте возможного использования сложившейся ситуации в рамках конкурентной борьбы производителей вакцин».

Процессуальное решение будет принято после проведения проверки.

Напомним, в середине августа после плановой вакцинации скончался младенец.