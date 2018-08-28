Задержаны с поличным. Брестские железнодорожники воровали дизтопливо из тепловозов через прорытый тоннель

Новости Беларуси. В Бресте трое железнодорожников попались на хищении дизтоплива. Действовали они изощренно: в арендованный рядом с путями гараж через тоннель был проложен шланг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его подсоединяли прямо к топливному баку тепловоза, который сюда подгоняли специально. По командам, которые раздавались по радиосвязи, в гараже запускали насос, опустошавший локомотив.

Задержали подельников с поличным. На момент проведения операции в гараже было почти 1,5 тоны дизельного топлива. Как давно работал такой преступный цех – теперь выясняет следствие.