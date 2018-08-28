Гражданин Украины пытался ввезти в Беларусь 98 кг сала, спрятанного в тайниках авто

Украинец пытался провезти в Беларусь почти 100 килограмм сала.

По информации Брестской таможни, в пункте пропуска «Мокраны» безработный из Волынской области ехал через белорусско-украинскую границу на автомобиле Ford.

31-летний мужчина указал в таможенной декларации временный ввоз на территорию ЕАЭС автомобиля. О других товарах, которые подлежат декларированию, сведений не было.

Автомобиль был направлен в бокс для досмотра. В транспортном средстве были обнаружены тайники со свиным салом. Его было 98 килограмм. Сало было скрыто за декоративной обшивкой всех дверей авто и багажного отделения.

У мужчины отсутствовали сопроводительные документы на данную продукцию. Ветеринарного сертификата также не было.

В отношении гражданина Украины начали административный процесс. Транспортное средство было изъято до решения суда.