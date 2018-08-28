Лобовое столкновение Volkswagen и Opel в Брестском районе: одного из водителей деблокировали спасатели

Новости Беларуси. В Брестском районе спасатели деблокировали водителя легкового автомобиля.

По информации МЧС, ДТП произошло днем двадцать седьмого августа. Сотрудникам МЧС поступило сообщение об аварии. На место происшествия приехали спасатели. Оказалось, что лоб в лоб столкнулись Volkswagen и Opel. В одном из автомобилей оказался заблокирован водитель.

Сотрудники МЧС деблокировали водителя Volkswagen. Пострадавшего доставили в медучреждение с травмами различной степени тяжести.

Автомобили в результате ДТП получили механические повреждения.