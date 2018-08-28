Прямой эфир

Лобовое столкновение Volkswagen и Opel в Брестском районе: одного из водителей деблокировали спасатели

28 августа 2018 14:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Брестском районе спасатели деблокировали водителя легкового автомобиля.

По информации МЧС, ДТП произошло днем двадцать седьмого августа. Сотрудникам МЧС поступило сообщение об аварии. На место происшествия приехали спасатели. Оказалось, что лоб в лоб столкнулись Volkswagen и Opel. В одном из автомобилей оказался заблокирован водитель.

Сотрудники МЧС деблокировали водителя Volkswagen. Пострадавшего доставили в медучреждение с травмами различной степени тяжести.

Автомобили в результате ДТП получили механические повреждения.

В конце августа под Барановичами в ДТП пострадала 5-летняя дочь водителя (читать далее). 

# Авария в Брестской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Гражданин Украины пытался ввезти в Беларусь 98 кг сала, спрятанного в тайниках авто
28 августа 2018 13:45

Гражданин Украины пытался ввезти в Беларусь 98 кг сала, спрятанного в тайниках авто

Задержаны с поличным. Брестские железнодорожники воровали дизтопливо из тепловозов через прорытый тоннель
28 августа 2018 11:01

Задержаны с поличным. Брестские железнодорожники воровали дизтопливо из тепловозов через прорытый тоннель

Мужчина и женщина из Беларуси были задержаны в зоне отчуждения ЧАЭС
28 августа 2018 10:17

Мужчина и женщина из Беларуси были задержаны в зоне отчуждения ЧАЭС