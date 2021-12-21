СК возбудил уголовное дело в связи с нападением на белорусское посольство в Лондоне

Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с нападением на белорусское посольство в Лондоне. По факту произошедшего проводится расследование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с нападением на белорусское посольство в Лондоне. По факту произошедшего проводится расследование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нападение было совершено вечером 19 декабря. Серьезно пострадал один из дипломатов. У него сотрясение мозга, перелом носа и выбиты зубы. Нападавшие также высказывали угрозы в адрес сотрудников посольства.
По полученной следствием информации, мотивом стала месть за выполнение дипломатами своих служебных обязанностей. Расследование проводится во взаимодействии с Министерством иностранных дел и оперативными службами. Видеозапись инцидента приобщена к материалам уголовного дела.