СК возбудил уголовное дело в связи с нападением на белорусское посольство в Лондоне

Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с нападением на белорусское посольство в Лондоне. По факту произошедшего проводится расследование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нападение было совершено вечером 19 декабря. Серьезно пострадал один из дипломатов. У него сотрясение мозга, перелом носа и выбиты зубы. Нападавшие также высказывали угрозы в адрес сотрудников посольства.

Что еще известно на данный момент – читайте здесь.