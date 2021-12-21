Прямой эфир

СК возбудил уголовное дело в связи с нападением на белорусское посольство в Лондоне

21 декабря 2021 07:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с нападением на белорусское посольство в Лондоне. По факту произошедшего проводится расследование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СК возбудил уголовное дело в связи с нападением на белорусское посольство в Лондоне-1

Нападение было совершено вечером 19 декабря. Серьезно пострадал один из дипломатов. У него сотрясение мозга, перелом носа и выбиты зубы. Нападавшие также высказывали угрозы в адрес сотрудников посольства.

Что еще известно на данный момент – читайте здесь.

СК возбудил уголовное дело в связи с нападением на белорусское посольство в Лондоне-4

По полученной следствием информации, мотивом стала месть за выполнение дипломатами своих служебных обязанностей. Расследование проводится во взаимодействии с Министерством иностранных дел и оперативными службами. Видеозапись инцидента приобщена к материалам уголовного дела.

# Нападение # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минском районе столкнулись две машины. В одной из них находились трое детей
20 декабря 2021 14:48

В Минском районе столкнулись две машины. В одной из них находились трое детей

Под Молодечно МАЗ с прицепом занесло в кювет
20 декабря 2021 14:46

Под Молодечно МАЗ с прицепом занесло в кювет

«Запрещён выход на лёд менее 7 см». В Минской области зарегистрировано 119 несчастных случаев на воде
20 декабря 2021 14:34

«Запрещён выход на лёд менее 7 см». В Минской области зарегистрировано 119 несчастных случаев на воде