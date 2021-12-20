В Минском районе столкнулись две машины. В одной из них находились трое детей

Новости Беларуси. В Минском районе между агрогородком Озерцо и деревней Городище столкнулись две машины. В одной из них находились трое детей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Водитель Renault при обгоне не учел погодные условия и технические характеристики своего авто. Машина в лоб столкнулась с Audi. Им управляла девушка, а в салоне находились трое детей. Женщину доставили в больницу.

Оба водителя были пристегнуты ремнями безопасности, дети находились в специальных удерживающих устройствах. По факту ДТП проводится проверка.