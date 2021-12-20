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В Минском районе столкнулись две машины. В одной из них находились трое детей

20 декабря 2021 14:48
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Новости Беларуси. В Минском районе между агрогородком Озерцо и деревней Городище столкнулись две машины. В одной из них находились трое детей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

В Минском районе столкнулись две машины. В одной из них находились трое детей-1

Водитель Renault при обгоне не учел погодные условия и технические характеристики своего авто. Машина в лоб столкнулась с Audi. Им управляла девушка, а в салоне находились трое детей. Женщину доставили в больницу.  

Оба водителя были пристегнуты ремнями безопасности, дети находились в специальных удерживающих устройствах. По факту ДТП проводится проверка.  

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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