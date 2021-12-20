«Запрещён выход на лёд менее 7 см». В Минской области зарегистрировано 119 несчастных случаев на воде

Новости Беларуси. На Вилейском водохранилище около деревни Нестерки провалился под лед человек. Стало известно, что 16-летний подросток поставил ставки для ловли рыбы. Позже он вышел на лед, чтобы их снять, и провалился, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Из воды его вытянул брат при помощи веревки. Пострадавший юноша с диагнозом «общее переохлаждение» доставлен в больницу. Несмотря на то, что зима только началась и лед еще недостаточно толстый, любители зимней рыбалки уже спешат заняться любимым хобби, при этом забывая о правилах безопасности.

Егор Ровдо, начальник спасательной станции Вилейского водохранилища:

Запрещен выход на лед менее 7 сантиметров. Было бы вообще идеально, если бы люди имели при себе жилет, зацепы, веревку. Не бурить много лунок, не собираться большими группами, передвигаться медленно, аккуратно. Хотелось бы напомнить еще, чтобы в преддверии праздников и детских каникул родители не забывали про своих детей, чтобы не отпускали их на лед в неотведенных местах.