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«Запрещён выход на лёд менее 7 см». В Минской области зарегистрировано 119 несчастных случаев на воде

20 декабря 2021 14:34
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Новости Беларуси. На Вилейском водохранилище около деревни Нестерки провалился под лед человек. Стало известно, что 16-летний подросток поставил ставки для ловли рыбы. Позже он вышел на лед, чтобы их снять, и провалился, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

«Запрещён выход на лёд менее 7 см». В Минской области зарегистрировано 119 несчастных случаев на воде-1

Из воды его вытянул брат при помощи веревки. Пострадавший юноша с диагнозом «общее переохлаждение» доставлен в больницу. Несмотря на то, что зима только началась и лед еще недостаточно толстый, любители зимней рыбалки уже спешат заняться любимым хобби, при этом забывая о правилах безопасности.  

«Запрещён выход на лёд менее 7 см». В Минской области зарегистрировано 119 несчастных случаев на воде-4

Егор Ровдо, начальник спасательной станции Вилейского водохранилища:
Запрещен выход на лед менее 7 сантиметров. Было бы вообще идеально, если бы люди имели при себе жилет, зацепы, веревку. Не бурить много лунок, не собираться большими группами, передвигаться медленно, аккуратно. Хотелось бы напомнить еще, чтобы в преддверии праздников и детских каникул родители не забывали про своих детей, чтобы не отпускали их на лед в неотведенных местах.  

«Запрещён выход на лёд менее 7 см». В Минской области зарегистрировано 119 несчастных случаев на воде-7

В Минской области с начала 2021 года зарегистрировано 119 происшествий на воде. Утонули 72 человека, 47 спасены.  

# Утопления # происшествия # Егор Ровдо # Фотофакт

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