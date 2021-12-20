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Под Молодечно МАЗ с прицепом занесло в кювет

20 декабря 2021 14:46
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Новости Беларуси. Под Молодечно МАЗ улетел в кювет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Под Молодечно МАЗ с прицепом занесло в кювет-1

Утром 20 декабря 34-летний водитель за рулем грузовика ехал по автодороге Р28. Рядом с поворотом на деревню Граничи он не справился с управлением. Машину выбросило на встречку и занесло в кювет. МАЗ «сложило ножницами». Водитель не пострадал.  

Под Молодечно МАЗ с прицепом занесло в кювет-4

В связи со сложными погодными условиями Госавтоинспекция призывает водителей не терять концентрации внимания и учитывать состояние дороги.  

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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