Под Молодечно МАЗ с прицепом занесло в кювет

Новости Беларуси. Под Молодечно МАЗ улетел в кювет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Утром 20 декабря 34-летний водитель за рулем грузовика ехал по автодороге Р28. Рядом с поворотом на деревню Граничи он не справился с управлением. Машину выбросило на встречку и занесло в кювет. МАЗ «сложило ножницами». Водитель не пострадал.