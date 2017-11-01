Прямой эфир

По факту гибели ребенка на недостроенном объекте в Могилеве возбуждено уголовное дело

01 ноября 2017 15:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Могилеве на недостроенном объекте обрушилась плита – погиб ребенок.

По информации СК, инцидент произошел днем 1 ноября. Под завалом оказались двое детей 2007 и 2008 годов рождения. Один мальчик умер на месте трагедии, второй был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По факту гибели ребенка на недостроенном объекте в Могилеве возбуждено уголовное дело-1

Фото: СК

Дети играли на стройке втроем. После того, как произошло обрушение и два школьника оказались под завалами, третий побежал за помощью.

Владелец объекта устанавливается. С родителями детей работает психолог. На месте трагедии находится следственно-оперативная группа.

Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

# происшествия # Фотофакт # Гибель детей # Оксана Соленюк

Другие новости рубрики

Все новости
Возле Фаниполя столкнулись фура и легковушка: виновник аварии, вероятно, заснул за рулем
01 ноября 2017 14:45

Возле Фаниполя столкнулись фура и легковушка: виновник аварии, вероятно, заснул за рулем

На трассе Минск – Микашевичи легковушка протаранила два автомобиля, стоявших на обочине: погибли 2 человека
01 ноября 2017 14:45

На трассе Минск – Микашевичи легковушка протаранила два автомобиля, стоявших на обочине: погибли 2 человека

В Логойском районе семейная пара торговала наркотиками: изъято 26 кг марихуаны на полмиллиона долларов
01 ноября 2017 14:40

В Логойском районе семейная пара торговала наркотиками: изъято 26 кг марихуаны на полмиллиона долларов