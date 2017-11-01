По факту гибели ребенка на недостроенном объекте в Могилеве возбуждено уголовное дело

По информации СК, инцидент произошел днем 1 ноября. Под завалом оказались двое детей 2007 и 2008 годов рождения. Один мальчик умер на месте трагедии, второй был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Дети играли на стройке втроем. После того, как произошло обрушение и два школьника оказались под завалами, третий побежал за помощью.

Владелец объекта устанавливается. С родителями детей работает психолог. На месте трагедии находится следственно-оперативная группа.

Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».