В Минске милиция разыскивает безбилетного пассажира, напавшего на контролера

Новости Беларуси. Минская милиция разыскивает безбилетного пассажира, который подрался с контролером.

По информации ГУВД Мингорисполкома, ревизоры зашли в троллейбус №37 на остановке «Восток-2» по улице Славинского. Безбилетный пассажир, заметив проверку, попытался выйти из салона транспортного средства, но контролер не дал ему этого сделать. Пассажир вытолкал ревизора из троллейбуса. Началась потасовка, в результате которой контролер получил телесные повреждения.

На вид молодому мужчине 25-30 лет. Он был одет в серую куртку, с темными вставками под рукавами и желтыми вставками около капюшона, в синие джинсы. На нем были темные ботинки. На спине – рюкзак серого цвета с оранжевыми вставками. Рост мужчины около 175 сантиметров, худощавого телосложения.

Милиция просит помощи в поисках мужчины. Гражданам, которым что-то известно о нем или о произошедшем, просьба обратиться в Первомайское РУВД Минска или по телефонам: 8(017)239-66-32, 8(029)364-34-40, 8(017)280-02-02 или 102.

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