ДТП в Марьиной Горке: Skoda сбила столб и перевернулась

Новости Беларуси. Днем 7 ноября в Марьиной Горке автомобиль сбил столб и перевернулся.

По информации МЧС, водителю понадобилась помощь спасателей.

32-летний мужчина за рулем Skoda не справился с управлением, наехал на столб и перевернулся.