ДТП в Марьиной Горке: Skoda сбила столб и перевернулась

Новости Беларуси. Днем 7 ноября в Марьиной Горке автомобиль сбил столб и перевернулся.
По информации МЧС, водителю понадобилась помощь спасателей.
32-летний мужчина за рулем Skoda не справился с управлением, наехал на столб и перевернулся.
Новости Беларуси. Днем 7 ноября в Марьиной Горке автомобиль сбил столб и перевернулся.
По информации МЧС, водителю понадобилась помощь спасателей.
32-летний мужчина за рулем Skoda не справился с управлением, наехал на столб и перевернулся.
Фото: МЧС
Сотрудники МЧС деблокировали пострадавшего. Водитель был госпитализирован с травмами разной степени тяжести.
В конце октября в Минске погрузчик уронил столб на троллейбус и трактор – здесь подробнее.