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ДТП в Марьиной Горке: Skoda сбила столб и перевернулась

08 ноября 2017 08:44
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Новости Беларуси. Днем 7 ноября в Марьиной Горке автомобиль сбил столб и перевернулся.

По информации МЧС, водителю понадобилась помощь спасателей.

32-летний мужчина за рулем Skoda не справился с управлением, наехал на столб и перевернулся.

ДТП в Марьиной Горке: Skoda сбила столб и перевернулась-1

Фото: МЧС

Сотрудники МЧС деблокировали пострадавшего. Водитель был госпитализирован с травмами разной степени тяжести.

В конце октября в Минске погрузчик уронил столб на троллейбус и трактор – здесь подробнее.

# происшествия # Авария в Минской области # Фотофакт

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