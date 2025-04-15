СК России возбудил дело о теракте после атаки беспилотников ВСУ

Еще 9 человек получили осколочные ранения, черепно-мозговые травмы, ожоги и другие травмы. Им оказывают помощь медики. От огня пострадали две многоэтажки, а также три частных дома. Еще одна из атак пришлась на гараж скорой помощи – там повреждения получили 11 автомобилей. Следственный комитет России возбудил дело о теракте.