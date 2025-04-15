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СК России возбудил дело о теракте после атаки беспилотников ВСУ

15 апреля 2025 10:38
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Несколько домов загорелось в Курской области утром 15 апреля из-за массированной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Погибла 85-летняя женщина, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СК России возбудил дело о теракте после атаки беспилотников ВСУ-2

Еще 9 человек получили осколочные ранения, черепно-мозговые травмы, ожоги и другие травмы. Им оказывают помощь медики. От огня пострадали две многоэтажки, а также три частных дома. Еще одна из атак пришлась на гараж скорой помощи – там повреждения получили 11 автомобилей. Следственный комитет России возбудил дело о теракте.

# Теракт # Теракт в России # Украина

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