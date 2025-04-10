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В Мемфисе неизвестные расстреляли группу людей – есть жертвы

10 апреля 2025 08:34
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Один человек убит, еще пятеро получили ранения в результате массовой стрельбы в США. Это произошло в городе Мемфис в штате Теннесси во время заседания местной организации по борьбе с насилием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мемфисе неизвестные расстреляли группу людей – есть жертвы-2

Более сотни людей собрались в парке, чтобы обсудить инициативы, направленные на снижение числа преступлений с применением огнестрельного оружия. Неожиданно к толпе подъехала машина, из которой неизвестные открыли беспорядочный огонь. Жертвой нападавших стал 22-летний молодой человек. Не исключено, что количество погибших может вырасти, так как один из пяти пострадавших находится в тяжелом состоянии. Полиции пока неизвестно, кто стоит за нападением. 

В Мемфисе неизвестные расстреляли группу людей – есть жертвы-4

Луис Браули, представитель полицейского управления Мемфиса:
Единственное, что я сейчас могу сказать, это только то, что следователи тщательно изучают все обстоятельства трагедии и отрабатывают все версии, пытаясь найти подозреваемого или подозреваемых, ответственных за преступление. 

Сразу после трагедии мэр Мемфиса пообещал увеличить финансирование полиции, чтобы сократить количество убийств и преступлений с применением огнестрельного оружия. Однако признал, что решить эту проблему быстро пока невозможно.

# США # Стрельба # Стрельба в США

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