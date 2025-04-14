Труп беженца обнаружен на латвийской границе

И об убийственной европейской миграционной политике. Очередной труп беженца обнаружили Полоцкие пограничники вблизи с латвийской границей. Всего в 10 метрах от погранзабора находилось тело мужчины. При нем не было ни документов, ни телефона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для установления обстоятельств произошедшего и причин смерти на месте работала следственно-оперативная группа. Похоже, силовики сопредельных стран поставили на поток свои преступные действия. Избивали дубинками, применяли электрошокеры и перцовый газ, а затем выбрасывали иностранцев на территорию Беларуси – такие факты со слов выживших беженцев фиксируются чуть ли ни каждую неделю. С начала года европейская миграционная политика стала причиной гибели четырех человек.