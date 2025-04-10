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9 человек погибли при обрушении жилого дома в Египте

10 апреля 2025 07:56
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9 человек, в том числе четверо детей, погибли при обрушении четырехэтажного дома в Египте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

9 человек погибли при обрушении жилого дома в Египте-2

На месте ЧП идут поисково-спасательные работы, задействована тяжелая техника. Экстренным службам помогают местные жители. Под завалами могут находиться люди. Расследованием причин происшествия занимается полиция. Известно, что дом находился в аварийном состоянии и подлежал сносу, однако его собственник продолжал сдавать квартиры в аренду.

# Обрушение дома

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