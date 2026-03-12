Новости по тегу #Теракт в России

Второй Западный окружной военный суд в Москве поставил точку в судьбе непосредственных участников кровавой драмы, разыгравшейся 22 марта 2024 года в «Крокус сити холле».
Напомним, теракт в концертном зале произошел в марте 2024 года. В здание ворвались боевики и открыли огонь по гражданскому населению, а затем подожгли зрительный зал.
Несколько домов загорелось в Курской области из-за массированной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Погибла 85-летняя женщина.
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