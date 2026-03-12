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Новости по тегу #Теракт в России

Суд РФ приговорил 15 фигурантов дела о теракте в «Крокусе» к пожизненным срокам
12 марта 2026 17:45

Суд РФ приговорил 15 фигурантов дела о теракте в «Крокусе» к пожизненным срокам

СК России: теракт в «Крокус Сити Холле» был спланирован и совершён в интересах Киева
24 июня 2025 07:02

СК России: теракт в «Крокус Сити Холле» был спланирован и совершён в интересах Киева

СК России возбудил дело о теракте после атаки беспилотников ВСУ
15 апреля 2025 10:38

СК России возбудил дело о теракте после атаки беспилотников ВСУ

До 34 возросло число погибших при терактах в Волгограде
30 декабря 2013 17:56

До 34 возросло число погибших при терактах в Волгограде

26 октября 2012 12:38

В Москве в 10 годовщину освобождения заложников «Норд-Оста» прошла траурная церемония

23 октября 2012 07:08

В России вспоминают жертв теракта на мюзикле «Норд-Ост». С момента трагедии прошло 10 лет