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СК проводит разбирательства по делу о краже информации у БелТА

07 августа 2018 19:04
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Новости Беларуси. Следственный комитет по материалам проверки МВД возбудил уголовное дело о несанкционированном доступе к информации Белорусского телеграфного агентства,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СК проводит разбирательства по делу о краже информации у БелТА-1

Речь идет о 15 тысячах случаев нарушений при подключении к информации, собственником которого является БелТА. Незаконный доступ осуществлялся на протяжении двух лет. В результате – агентству причинен существенный вред.

СК проводит разбирательства по делу о краже информации у БелТА-4

Разговор Марины Золотовой и Анны Калтыгиной:
Фактически вы берёте те новости, которые в открытом доступе или же вы берёте новости из подписки, не дожидаясь того, как они появятся в открытом доступе?

- Я тебе честно скажу, я пользуюсь подпиской, я даже не открываю сам сайт БЕЛТА. Ну практически никогда. Потому что, да, по подписке это появляется быстрее. Пускай там будет дополнено и так далее. Но на прессухах каких-то и так далее это в принципе важно. Поэтому, в принципе, да, мы её юзаем, мы её тырим.

Этот рабочий разговор – уже материал дела, в котором Анна Калтыгина, редактор Тут Бай, одна из троих задержанных следователями, фактически признаётся своему главреду – Марине Золотовой – да, воровали.

По сути дела, чтобы получать информацию с ленты агентства, ту, которой ещё нет на сайте, нужна платная подписка. Подозреваемые же никаких денег не платили, а пользовались чужими паролями.

СК проводит разбирательства по делу о краже информации у БелТА-7

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
На протяжении двух лет (2017-2018 гг.) без ведома и согласия БелТА совершено более 15 тысяч несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе предприятия.  К указанной противоправной деятельности причастны должностные лица Издательского дома «Белорусская наука», закрытого акционерного общества «БелаПАН», общества с ограниченной ответственностью «Тут Бай Медиа». Сегодня по подозрению в совершении преступления задержаны Марина Золотова, Анна Калтыгина, Татьяна Коровенкова.  

В результате проверок возбуждено уголовное дело. Сейчас же продолжаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. 

# Государственная информационная политика # происшествия # Сергей Кабакович # Фотофакт

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