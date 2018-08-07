СК проводит разбирательства по делу о краже информации у БелТА

Речь идет о 15 тысячах случаев нарушений при подключении к информации, собственником которого является БелТА. Незаконный доступ осуществлялся на протяжении двух лет. В результате – агентству причинен существенный вред.

Разговор Марины Золотовой и Анны Калтыгиной:

Фактически вы берёте те новости, которые в открытом доступе или же вы берёте новости из подписки, не дожидаясь того, как они появятся в открытом доступе?

- Я тебе честно скажу, я пользуюсь подпиской, я даже не открываю сам сайт БЕЛТА. Ну практически никогда. Потому что, да, по подписке это появляется быстрее. Пускай там будет дополнено и так далее. Но на прессухах каких-то и так далее это в принципе важно. Поэтому, в принципе, да, мы её юзаем, мы её тырим.

Этот рабочий разговор – уже материал дела, в котором Анна Калтыгина, редактор Тут Бай, одна из троих задержанных следователями, фактически признаётся своему главреду – Марине Золотовой – да, воровали.



По сути дела, чтобы получать информацию с ленты агентства, ту, которой ещё нет на сайте, нужна платная подписка. Подозреваемые же никаких денег не платили, а пользовались чужими паролями.