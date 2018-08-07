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В Ивацевичском районе столкнулись Skoda и Nissan. Пострадал один человек

07 августа 2018 14:27
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Новости Беларуси. Вечером 6 августа в Ивацевичском районе случилось ДТП с участием гражданина Китая.  

По сведениям ГАИ УВД Брестского облисполкома, Skoda Octavia двигалась по трассе Столбцы – Ивацевичи – Кобрин. Автомобилем управлял 51-летний гражданин КНР.  

В Ивацевичском районе столкнулись Skoda и Nissan. Пострадал один человек-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

Между деревнями Чемелы и Доманово водитель Skoda не уступил дорогу ехавшему по главной дороге Nissan Note, за рулём которого находился 44-летний житель Берёзы.  

В аварии лёгкие травмы получил водитель Nissan, мужчину госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.  

В Ивацевичском районе столкнулись Skoda и Nissan. Пострадал один человек-4

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

Отмечается, что оба водителя были пристёгнуты ремнями безопасности.  

Летом 2018 года в Молодечненском районе столкнулись четыре машины.  

Ремни безопасности спасли жизни всем участникам ДТП – подробнее здесь.  

# Авария в Брестской области # происшествия

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