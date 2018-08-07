В Ивацевичском районе столкнулись Skoda и Nissan. Пострадал один человек
Новости Беларуси. Вечером 6 августа в Ивацевичском районе случилось ДТП с участием гражданина Китая.
По сведениям ГАИ УВД Брестского облисполкома, Skoda Octavia двигалась по трассе Столбцы – Ивацевичи – Кобрин. Автомобилем управлял 51-летний гражданин КНР.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
Между деревнями Чемелы и Доманово водитель Skoda не уступил дорогу ехавшему по главной дороге Nissan Note, за рулём которого находился 44-летний житель Берёзы.
В аварии лёгкие травмы получил водитель Nissan, мужчину госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
Отмечается, что оба водителя были пристёгнуты ремнями безопасности.
Летом 2018 года в Молодечненском районе столкнулись четыре машины.
Ремни безопасности спасли жизни всем участникам ДТП – подробнее здесь.