В Литве стартовали очередные военные учения НАТО

Со стратегией НАТО, которая когда-то клятвенно обещала «ни шагу на Восток», все предельно понятно. Североатлантический альянс продолжает наращивать военное присутствие у белорусских границ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, в Литве стартовали очередные учения. На этот раз с максимально странным названием «Инженерный гром». Маневры развернулись на полигоне в Пабраде – всего в 15 километрах от наших рубежей.
В учениях принимают участие 900 военнослужащих из 10 стран, включая США. Они будут отрабатывать установку заграждений, блокирование дорог, а также защиту от ядерного, биологического и химического оружия. Некоторые тренировки пройдут и на гражданской территории, в том числе в крупных населенных пунктах. И это лишь малая часть общей картины милитаризации региона, которую активно продолжает НАТО.
Названия маневров как под копирку. Так, на прошлой неделе в Литве стартовали масштабные учения «Гром Перкунаса» с участием 17 тысяч военнослужащих. В два раза больше американских солдат на этих выходных приняла Польша, якобы для отработки оперативной переброски сил с мест постоянной дислокации. На деле же – очередная демонстрация силы на фоне мнимой угрозы с Востока.