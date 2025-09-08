В Литве стартовали очередные военные учения НАТО

Со стратегией НАТО, которая когда-то клятвенно обещала «ни шагу на Восток», все предельно понятно. Североатлантический альянс продолжает наращивать военное присутствие у белорусских границ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Литве стартовали очередные учения. На этот раз с максимально странным названием «Инженерный гром». Маневры развернулись на полигоне в Пабраде – всего в 15 километрах от наших рубежей.