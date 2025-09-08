Мотоциклы, «Катюша» и даже танк – белорус собрал уникальную коллекцию ретротехники

Коллекционер, актер, реконструктор и настоящий патриот. Гомельчанин Владимир Колот хранит память о героях войны и воплощает их образы в жизни и на экране. Семейное увлечение – собирать и восстанавливать старую технику и амуницию – стало делом жизни. В гостях у мастера перевоплощений побывала Анна Корольчук.

Владимир Колот – коллекционер в третьем поколении: собирать технику начинал еще его дедушка, ветеран Великой Отечественной войны. Сегодня в ретроавтопарке семьи несколько десятков единиц: мотоциклы, легковые и грузовые модели и даже танк.

Владимир Колот, руководитель военно-исторического клубного объединения «Честь мундира»:

Это автомобиль «Катюша», БМ-13, на базе грузовика ЗИС. Здесь много использовано оригинальных вещей. И все, что находим, мы все больше интегрируем сюда, под данный элемент. Здесь даже уникальное знамя, которое было гордостью полков.