Мотоциклы, «Катюша» и даже танк – белорус собрал уникальную коллекцию ретротехники
Коллекционер, актер, реконструктор и настоящий патриот. Гомельчанин Владимир Колот хранит память о героях войны и воплощает их образы в жизни и на экране. Семейное увлечение – собирать и восстанавливать старую технику и амуницию – стало делом жизни.
В гостях у мастера перевоплощений побывала Анна Корольчук.
Владимир Колот – коллекционер в третьем поколении: собирать технику начинал еще его дедушка, ветеран Великой Отечественной войны. Сегодня в ретроавтопарке семьи несколько десятков единиц: мотоциклы, легковые и грузовые модели и даже танк.
Владимир Колот, руководитель военно-исторического клубного объединения «Честь мундира»:
Это автомобиль «Катюша», БМ-13, на базе грузовика ЗИС. Здесь много использовано оригинальных вещей. И все, что находим, мы все больше интегрируем сюда, под данный элемент. Здесь даже уникальное знамя, которое было гордостью полков.
В гараже техника не застаивается, регулярно выезжает на парады и исторические реконструкции. Уже 15 лет как Владимир руководит объединением «Честь мундира». За этот период энтузиасты провели около 200 постановок на военную тематику.
Далее смотрите в видео.