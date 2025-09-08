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Мотоциклы, «Катюша» и даже танк – белорус собрал уникальную коллекцию ретротехники

08 сентября 2025 17:36
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Коллекционер, актер, реконструктор и настоящий патриот. Гомельчанин Владимир Колот хранит память о героях войны и воплощает их образы в жизни и на экране. Семейное увлечение – собирать и восстанавливать старую технику и амуницию – стало делом жизни.

В гостях у мастера перевоплощений побывала Анна Корольчук.

Мотоциклы, «Катюша» и даже танк – белорус собрал уникальную коллекцию ретротехники-2

Владимир Колот – коллекционер в третьем поколении: собирать технику начинал еще его дедушка, ветеран Великой Отечественной войны. Сегодня в ретроавтопарке семьи несколько десятков единиц: мотоциклы, легковые и грузовые модели и даже танк.

Мотоциклы, «Катюша» и даже танк – белорус собрал уникальную коллекцию ретротехники-4

Владимир Колот, руководитель военно-исторического клубного объединения «Честь мундира»:
Это автомобиль «Катюша», БМ-13, на базе грузовика ЗИС. Здесь много использовано оригинальных вещей. И все, что находим, мы все больше интегрируем сюда, под данный элемент. Здесь даже уникальное знамя, которое было гордостью полков. 

Мотоциклы, «Катюша» и даже танк – белорус собрал уникальную коллекцию ретротехники-6

В гараже техника не застаивается, регулярно выезжает на парады и исторические реконструкции. Уже 15 лет как Владимир руководит объединением «Честь мундира». За этот период энтузиасты провели около 200 постановок на военную тематику.

Далее смотрите в видео.

# Ретро-автомобили

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