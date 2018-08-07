В Столбцовском районе в результате двойного наезда погибла женщина

Новости Беларуси. ДТП со смертельным исходом. Женщина погибла на брестской трассе в Столбцовском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Происшествие случилось ночью возле села Залужье. 44-летний минчанин, управляя авто, сбил 39-летнюю местную жительницу, которая по неизвестным причинам находилась на проезжей части. Следом на нее наехал 28-летний житель Минского района. Известно, что участок дороги освещенные не был, женщина была без фликеров.

Возбуждено уголовное дело.