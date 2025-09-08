Около 60 проектов подключились к программе «Региональная инициатива» с начала года
«Сильные регионы – сильная страна». Этой формуле Беларусь следует уже не одно десятилетие, и именно такой подход помогает развивать небольшие населенные пункты и делать их максимально привлекательными для жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С чего начинается эта цепочка привлекательности? Разумеется, с рабочих мест! Будет производство – будут люди, а значит, школы, детские сады и поликлиники, новые семьи, молодые люди – и круг замкнулся. Причем запустить этот круг может любой инициативный человек – предприниматель. И если его предложение может принести пользу региону – маленькому городу или деревне – он может рассчитывать на поддержку государства.
Новый и весьма действенный механизм такой поддержки называется «Региональная инициатива». Запущен он в этом году на основе уже знакомой программы «Один район – один проект». Разберемся, как это работает и кто может претендовать на попадание в пул таких проектов?
Критерии, к слову, расширились. До недавнего времени бонусом могли воспользоваться только субъекты малого и среднего предпринимательства, но сейчас такая возможность есть и у крупного бизнеса. Второе – проект может быть реализован за пределами столицы, областных центров и прилегающих к ним районов. Третье – это должно быть новое предприятие либо новый продукт на модернизированном производстве. И, наконец, четвертое – трудоустройство не менее 5 человек.
Если все критерии сошлись и у вас есть интересная идея – вам прямая дорога в банк, где можно рассчитывать на финансирование проекта под 8 % годовых в первые 5 лет, а для аграрных районов условия еще выгоднее – 6,5 %. В последующие годы стоимость займа не превысит ставку рефинансирования, увеличенную на 3 процентных пункта.
При этом кредитный договор заключается на срок окупаемости инвестиционного проекта, но не более чем на 15 лет. Спрос на такой бонус от государства велик, поэтому принято решение установить лимит льготного кредитования – не более 30 млн рублей для одного инвестпроекта. Так можно будет охватить максимальное количество желающих.
Только с начала года к «Региональной инициативе» подключились около 60 проектов общей стоимостью почти 670 млн рублей. Если все пойдет хорошо, только благодаря им в регионах откроется более 1 300 новых рабочих мест. При этом проекты самые разные: от производства стройматериалов и выпуска продуктов питания до оказания услуг в сфере медицины и туризма. И вот в таком формате видится большой потенциал государственно-частного партнерства.
Виктор Войтехович, заместитель начальника главного управления инвестиционной и строительной деятельности Министерства экономики Беларуси:
Уже сейчас банками активно начинается кредитование данных инновационных проектов. На сегодня уже каждый пятый проект из включенных в «Региональную инициативу» получил финансирование. Поэтому мы надеемся на то, что данный кредитный продукт продолжит свое развитие и будет востребован у субъектов хозяйствования.