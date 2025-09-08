Около 60 проектов подключились к программе «Региональная инициатива» с начала года

«Сильные регионы – сильная страна». Этой формуле Беларусь следует уже не одно десятилетие, и именно такой подход помогает развивать небольшие населенные пункты и делать их максимально привлекательными для жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С чего начинается эта цепочка привлекательности? Разумеется, с рабочих мест! Будет производство – будут люди, а значит, школы, детские сады и поликлиники, новые семьи, молодые люди – и круг замкнулся. Причем запустить этот круг может любой инициативный человек – предприниматель. И если его предложение может принести пользу региону – маленькому городу или деревне – он может рассчитывать на поддержку государства.

Новый и весьма действенный механизм такой поддержки называется «Региональная инициатива». Запущен он в этом году на основе уже знакомой программы «Один район – один проект». Разберемся, как это работает и кто может претендовать на попадание в пул таких проектов?

Критерии, к слову, расширились. До недавнего времени бонусом могли воспользоваться только субъекты малого и среднего предпринимательства, но сейчас такая возможность есть и у крупного бизнеса. Второе – проект может быть реализован за пределами столицы, областных центров и прилегающих к ним районов. Третье – это должно быть новое предприятие либо новый продукт на модернизированном производстве. И, наконец, четвертое – трудоустройство не менее 5 человек.