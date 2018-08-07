На белорусско-польской границе в автомобиле обнаружили почти 30 кг гашиша. Водитель говорит, что не знал о содержимом свертков

Новости Беларуси. Крупная партия наркотиков задержана в пункте пропуска «Домачево», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Крупная партия наркотиков задержана в пункте пропуска «Домачево», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При пересечении границы внимание сотрудников привлек микроавтобус, который направлялся в Беларусь из Польши. При досмотре автомобиля было обнаружено почти тридцать килограммов особо опасного психотропа – гашиша. Груз из Нидерландов должен был пройти транзитом через нашу страну в Россию. Как пояснил водитель, о криминальном содержимом свёртков он не знал.
Юрий Демченко, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
В 2018 году на участке брестской таможни это уже двадцать первое подобное задержание. Всего за 7 месяцев текущего года сотрудники пограничной группы задержали более 410 килограммов наркотиков и психотропов.
Водитель микроавтобуса – гражданин России – задержан. За незаконное перемещение наркотиков через белорусскую границу ему может грозить до 12 лет лишения свободы.