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На белорусско-польской границе в автомобиле обнаружили почти 30 кг гашиша. Водитель говорит, что не знал о содержимом свертков

07 августа 2018 13:37
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Новости Беларуси. Крупная партия наркотиков задержана в пункте пропуска «Домачево», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На белорусско-польской границе в автомобиле обнаружили почти 30 кг гашиша. Водитель говорит, что не знал о содержимом свертков -1

При пересечении границы внимание сотрудников привлек микроавтобус, который направлялся в Беларусь из Польши. При досмотре автомобиля было обнаружено почти тридцать килограммов особо опасного психотропа – гашиша. Груз из Нидерландов должен был пройти транзитом через нашу страну в Россию. Как пояснил водитель, о криминальном содержимом свёртков он не знал.

На белорусско-польской границе в автомобиле обнаружили почти 30 кг гашиша. Водитель говорит, что не знал о содержимом свертков -4

На белорусско-польской границе в автомобиле обнаружили почти 30 кг гашиша. Водитель говорит, что не знал о содержимом свертков -6

Юрий Демченко, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
В 2018 году на участке брестской таможни это уже двадцать первое подобное задержание. Всего за 7 месяцев текущего года сотрудники пограничной группы задержали более 410 килограммов наркотиков и психотропов.

На белорусско-польской границе в автомобиле обнаружили почти 30 кг гашиша. Водитель говорит, что не знал о содержимом свертков -9

Водитель микроавтобуса – гражданин России – задержан. За незаконное перемещение наркотиков через белорусскую границу ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

На белорусско-польской границе в автомобиле обнаружили почти 30 кг гашиша. Водитель говорит, что не знал о содержимом свертков -12

# Наркотики # происшествия # Юрий Демченко # Фотофакт

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