Под Осиповичами туристический автобус врезался в грузовик. Никто не пострадал
Новости Беларуси. 7 августа на трассе Минск – Гомель туристический автобус Neoplan врезался в грузовик.
Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, водитель автобуса отвлёкся во время движения, в результате чего столкнулся с двигавшимся в попутном направлении Hyundai.
Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома
В аварии получили повреждения грузовик и автобус сообщением Минск – Одесса. Пострадавших нет.
В отношении водителя Neoplan составлен административный протокол.
На прошлой неделе под Оршей перевернулся туристический автобус.
Пострадали граждане России, Украины и Молдовы – здесь подробности.