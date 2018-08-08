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Под Осиповичами туристический автобус врезался в грузовик. Никто не пострадал

08 августа 2018 13:57
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Новости Беларуси. 7 августа на трассе Минск – Гомель туристический автобус Neoplan врезался в грузовик.  

Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, водитель автобуса отвлёкся во время движения, в результате чего столкнулся с двигавшимся в попутном направлении Hyundai.  

Под Осиповичами туристический автобус врезался в грузовик. Никто не пострадал-1

Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома  

В аварии получили повреждения грузовик и автобус сообщением Минск – Одесса. Пострадавших нет.  

В отношении водителя Neoplan составлен административный протокол.  

На прошлой неделе под Оршей перевернулся туристический автобус.  

Пострадали граждане России, Украины и Молдовы – здесь подробности.  

# Авария в Могилевской области # происшествия

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