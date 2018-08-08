Под Осиповичами туристический автобус врезался в грузовик. Никто не пострадал

Новости Беларуси. 7 августа на трассе Минск – Гомель туристический автобус Neoplan врезался в грузовик.

Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, водитель автобуса отвлёкся во время движения, в результате чего столкнулся с двигавшимся в попутном направлении Hyundai.