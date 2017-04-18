СК об убийстве на почве ревности в Толочинском районе

Новости Беларуси. Убийство в деревне Заболотье. 36-летний местный житель приревновал свою сожительницу к мужчине, который зашел в гости.

Светлана Сахарова, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области:

Проверяется мотив преступления – ревность. Следствием установлено, что 16 апреля между сожителями в деревне Заболотье произошел конфликт, после которого 35-летний мужчина ушел из дома. Вернувшись обратно, на следующий день, он обнаружил в гостях у своей сожительницы знакомого. Тот приехал в населенный пункт на выходные к своей матери. В ходе словесной ссоры, возникшей на почве ревности, подозреваемый нанес удар ножом в грудную клетку гостю, после чего убежал.

Мужчина скончался на месте.

В ночь на 18 апреля подозреваемого в совершении преступления задержали.

Возбуждено уголовное дело.

Весной прошлого года общественность шокировало преступление, произошедшее в Витебске. Тело мужчины с колото-резаной раной грудной клетки обнаружили в квартире местной жительницы. Вероятнее всего, события в тот роковой вечер развивались по следующему сценарию: пожилые люди поссорились (здесь подробнее).