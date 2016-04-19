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Убийство из ревности? Витебская пенсионерка жестоко расправилась с другом

19 апреля 2016 12:03
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Новости Беларуси. Тело мужчины с колото-резаной раной грудной клетки обнаружили в квартире подозреваемой. Вероятнее всего, события в тот роковой вечер развивались по следующему сценарию: пожилые люди поссорились.

Мотивом могла стать ревность пенсионерки.

Пресс-служба Министерства внутренних дел Республики Беларусь:
В Витебске в 00.40 в квартире пенсионерки с колото-резаной раной грудной клетки обнаружен труп неработавшего местного жителя. Предварительно установлено, что его в 22.00 в ссоре из ревности ножом убила хозяйка, которая задержана. Оба 1957 г.р.

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# происшествия # Убийство

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