Убийство из ревности? Витебская пенсионерка жестоко расправилась с другом

Новости Беларуси. Тело мужчины с колото-резаной раной грудной клетки обнаружили в квартире подозреваемой. Вероятнее всего, события в тот роковой вечер развивались по следующему сценарию: пожилые люди поссорились.

Мотивом могла стать ревность пенсионерки.

Пресс-служба Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

В Витебске в 00.40 в квартире пенсионерки с колото-резаной раной грудной клетки обнаружен труп неработавшего местного жителя. Предварительно установлено, что его в 22.00 в ссоре из ревности ножом убила хозяйка, которая задержана. Оба 1957 г.р.



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