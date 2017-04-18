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Маршрутка загорелась во время движения в Минске, в салоне находились 15 пассажиров

18 апреля 2017 07:24
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Новости Беларуси. Утром 18 апреля на пульт МЧС пришло сообщение о загорании маршрутки по улице Сурганова в Минске. Mercedes Sprinter загорелся во время движения.

Пресс-служба Минского городского управления МЧС:
Оперативно прибывшие работники МЧС установили, что произошло загорание в моторном отсеке автомобиля «Мерседес Спринтер» 2009 г.в. во время движения по маршруту № 1097. На момент возникновения горения в салоне находились 15 пассажиров. Пострадавших нет.

Что стало причиной загорания, предстоит установить.

По предварительным данным, одна из пассажирок сообщила водителю о странном запахе в салоне. Эту информацию мужчина проигнорировал.

Подробности инцидента здесь

# происшествия # Авария в Минске

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