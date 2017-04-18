В Минске ищут парня, которому выдали лишние 2 тысячи рублей в банке

‍Новости Беларуси. Милиция разыскивает клиента банка, которому кассир по ошибке выдала лишние деньги.



Все произошло в одном из торговых центров города. Молодой человек подошел к окошку кассира, чтобы обменять доллары на белорусские рубли.



Татьяна Обозная, официальный представитель Центрального РУВД города Минска:

В Центральное РУВД г. Минска обратилась кассир филиала банка, расположенного в одном из столичных торговых центров, с просьбой оказать помощь в установлении личности неизвестного молодого человека, которому она по ошибке выдала крупную денежную сумму. Кассир выдала клиенту денежные средства в белорусских рублях на 2.000 больше положенной суммы. Клиент забрал деньги и ушел. Недостача обнаружилась только спустя несколько часов.

Изъята видеозапись, на которой запечатлен разыскиваемый. Милиция просит откликнуться молодого человека или его знакомых. Информацию можно сообщить в Центральное РУВД по телефонам: (017) 288-02-02, +375-29-337-88-25 или по телефону 102.