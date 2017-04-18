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Бдительные пассажиры маршрутки сообщили о запахе дыма в салоне: подробности ЧП на Сурганова в Минске

18 апреля 2017 08:03
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Новости Беларуси. Утреннее ЧП в Минске парализовало движение в центре города. На улице Сурганова 18 апреля горела маршрутка. Автомобиль воспламенился во время движения.

Бдительные пассажиры маршрутки сообщили о запахе дыма в салоне: подробности ЧП на Сурганова в Минске-1

Причем, как рассказали пассажиры, они сообщили водителю о запахе дыма. Спасатели прибыли на место спустя четыре минуты после звонка. Пожар был ликвидирован.

Бдительные пассажиры маршрутки сообщили о запахе дыма в салоне: подробности ЧП на Сурганова в Минске-4

В салоне находилось 15 человек. Все они смогли выбраться самостоятельно. Никто не пострадал. Причины инцидента устанавливаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бдительные пассажиры маршрутки сообщили о запахе дыма в салоне: подробности ЧП на Сурганова в Минске-7

# происшествия # Авария в Минске

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