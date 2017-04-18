Бдительные пассажиры маршрутки сообщили о запахе дыма в салоне: подробности ЧП на Сурганова в Минске

Новости Беларуси. Утреннее ЧП в Минске парализовало движение в центре города. На улице Сурганова 18 апреля горела маршрутка. Автомобиль воспламенился во время движения.
Новости Беларуси. Утреннее ЧП в Минске парализовало движение в центре города. На улице Сурганова 18 апреля горела маршрутка. Автомобиль воспламенился во время движения.
Причем, как рассказали пассажиры, они сообщили водителю о запахе дыма. Спасатели прибыли на место спустя четыре минуты после звонка. Пожар был ликвидирован.
В салоне находилось 15 человек. Все они смогли выбраться самостоятельно. Никто не пострадал. Причины инцидента устанавливаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.