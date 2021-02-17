Оскорбила министра МВД. Какой приговор суд вынес жительнице Смолевичей?

Новости Беларуси. Полтора года ограничения свободы. Суд Смолевичского района вынес приговор по делу об оскорблении министра внутренних дел Ивана Кубракова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По материалам дела, жительница Смолевичей в одном из Telegram-каналов разместила оскорбительные сообщения (в том числе с использованием нецензурных выражений) в адрес должностного лица. Следствие установило, что эти действия носили умышленный характер. Обвиняемая полностью признала вину. Известно, что женщина находится в отпуске по уходу за ребенком. У нее двое детей. Судья приняла во внимание этот факт и приняла решение не направлять обвиняемую в исправительное учреждение.

Павел Лавкет, заместитель прокурора Смолевичского района:

В ходе судебного следствия обвиняемая дала признательные показания. С учетом всех обстоятельств уголовного дела, в том числе наличия у обвиняемой на иждивении малолетних детей, со стороны государственного обвинения суду было предложено назначить наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительные учреждения открытого типа сроком на 2 года. По итогам судебного разбирательства судом в отношении обвиняемой было назначено наказание в виде одного года и шести месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.