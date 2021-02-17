Прямой эфир

Оскорбила министра МВД. Какой приговор суд вынес жительнице Смолевичей?

17 февраля 2021 18:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Полтора года ограничения свободы. Суд Смолевичского района вынес приговор по делу об оскорблении министра внутренних дел Ивана Кубракова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оскорбила министра МВД. Какой приговор суд вынес жительнице Смолевичей?-1

По материалам дела, жительница Смолевичей в одном из Telegram-каналов разместила оскорбительные сообщения (в том числе с использованием нецензурных выражений) в адрес должностного лица. Следствие установило, что эти действия носили умышленный характер. Обвиняемая полностью признала вину. Известно, что женщина находится в отпуске по уходу за ребенком. У нее двое детей. Судья приняла во внимание этот факт и приняла решение не направлять обвиняемую в исправительное учреждение.

Оскорбила министра МВД. Какой приговор суд вынес жительнице Смолевичей?-4

Павел Лавкет, заместитель прокурора Смолевичского района:
В ходе судебного следствия обвиняемая дала признательные показания. С учетом всех обстоятельств уголовного дела, в том числе наличия у обвиняемой на иждивении малолетних детей, со стороны государственного обвинения суду было предложено назначить наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительные учреждения открытого типа сроком на 2 года. По итогам судебного разбирательства судом в отношении обвиняемой было назначено наказание в виде одного года и шести месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.

# Судебная система Беларуси # происшествия # Иван Кубраков # Павел Лавкет # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В МВД прокомментировали обыски у активистов незарегистрированных организаций и БАЖ
17 февраля 2021 17:25

В МВД прокомментировали обыски у активистов незарегистрированных организаций и БАЖ

Тонны пива и сотни литров самогона. Под Молодечно обнаружили подпольный цех
17 февраля 2021 14:00

Тонны пива и сотни литров самогона. Под Молодечно обнаружили подпольный цех

Минчанин избил в автобусе пассажира за одежду с госсимволикой. Расследование уголовного дела завершено
17 февраля 2021 11:44

Минчанин избил в автобусе пассажира за одежду с госсимволикой. Расследование уголовного дела завершено