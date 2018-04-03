Минчанин помогал фирмам уклоняться от налогов: ущерб бюджету превысил 800 тысяч рублей
Новости Беларуси. В столице задержали 30-летнего минчанина, который организованно помогал фирмам уклоняться от выплаты налогов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Под его началом промышляла целая преступная группа. 12 лжепредпринимательских структур предоставляли фиктивные документы коммерческим организациям Минска и Минской области. В результате в бюджет недополучено свыше 800 тысяч рублей.
Валерий Щербун, заместитель начальника управления департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску:
В ходе проведения оперативных мероприятий изъята техника, документы, печати лжеструктур, чистые бланки товарных и товарно-транспортных накладных, а так же денежные средства в размере 60,5 тысяч долларов США.
По факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере возбуждено сразу четыре уголовных дела. Проводится детальное расследование.