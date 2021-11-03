СК Беларуси подключился к расследованию обстоятельств крушения самолёта авиакомпании «Гродно» под Иркутском

Новости Беларуси. Под Иркутском потерпел крушение самолет белорусской авиакомпании «Гродно», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На данный момент известно, что борту находились семь человек – это члены экипажа, в том числе трое граждан Беларуси. Все они погибли.

Борт пропал с радаров на подлете к Иркутску. За несколько минут до катастрофы экипаж доложил о необходимости уйти на второй круг. В районе наблюдались сложные погодные условия: шел ледяной дождь. «Экипаж опытный, командир воздушного судна имел налет более 12000». Артем Сикорский о трагедии под Иркутском – читайте здесь.

Анатолий Глаз, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:

Посольство Беларуси в России в настоящий момент вместе с отделением посольства Беларуси в Красноярске в тесном контакте с местной властью, с МЧС Российской Федерации и правоохранительными органами продолжают заниматься выяснением всех обстоятельств, деталей и подробностей происшествия.