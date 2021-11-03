СК Беларуси подключился к расследованию обстоятельств крушения самолёта авиакомпании «Гродно» под Иркутском
Новости Беларуси. Под Иркутском потерпел крушение самолет белорусской авиакомпании «Гродно», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На данный момент известно, что борту находились семь человек – это члены экипажа, в том числе трое граждан Беларуси. Все они погибли.
Борт пропал с радаров на подлете к Иркутску. За несколько минут до катастрофы экипаж доложил о необходимости уйти на второй круг. В районе наблюдались сложные погодные условия: шел ледяной дождь.
«Экипаж опытный, командир воздушного судна имел налет более 12000». Артем Сикорский о трагедии под Иркутском – читайте здесь.
Анатолий Глаз, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:
Посольство Беларуси в России в настоящий момент вместе с отделением посольства Беларуси в Красноярске в тесном контакте с местной властью, с МЧС Российской Федерации и правоохранительными органами продолжают заниматься выяснением всех обстоятельств, деталей и подробностей происшествия.
В настоящее время спасатели расчищают место крушения от деревьев и обломков. Работы осложняют метель и наступившая темнота. К зоне ЧП доставлены световые башни и прожекторы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Во взаимодействии с российскими коллегами обстоятельства произошедшего устанавливает и Следственный комитет Беларуси. До окончания расследования под Иркутском эксплуатация АН-12 будет приостановлена.