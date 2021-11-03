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В Минске при пожаре в жилом доме погибла хозяйка, её брат позже умер в больнице

03 ноября 2021 16:21
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Новости Беларуси. В жилом доме № 6 по улице Золотая Горка произошел пожар, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В комнате загорелись постельные принадлежности и имущество.  

В Минске при пожаре в жилом доме погибла хозяйка, её брат позже умер в больнице-1

Спасатели обнаружили на диване погибшую хозяйку. Ее пожилого брата нашли на полу в соседней комнате без сознания. Мужчину госпитализировали. Однако спасти пострадавшего не удалось.  

В Минске при пожаре в жилом доме погибла хозяйка, её брат позже умер в больнице-4

Из-за сильного задымления работники МЧС эвакуировали 4 человек. Пожар ликвидировали. Его причина выясняется.  

# Пожар в Минске # происшествия # Фотофакт

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