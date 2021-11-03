В Минске при пожаре в жилом доме погибла хозяйка, её брат позже умер в больнице

Новости Беларуси. В жилом доме № 6 по улице Золотая Горка произошел пожар, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В комнате загорелись постельные принадлежности и имущество.

Спасатели обнаружили на диване погибшую хозяйку. Ее пожилого брата нашли на полу в соседней комнате без сознания. Мужчину госпитализировали. Однако спасти пострадавшего не удалось.