«Экипаж опытный, командир воздушного судна имел налёт более 12000». Артём Сикорский о трагедии под Иркутском

Новости Беларуси. Под Иркутском потерпел крушение самолет белорусской авиакомпании «Гродно», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На данный момент известно, что борту находились семь человек – это члены экипажа, в том числе трое граждан Беларуси. Все они погибли.

Борт пропал с радаров на подлете к Иркутску. За несколько минут до катастрофы экипаж доложил о необходимости уйти на второй круг – в районе наблюдались сложные погодные условия: шел ледяной дождь. Белорусский самолет осуществлял перевозку продуктов и продукции народного потребления в Чукотский автономный округ и возвращался в аэропорт базирования пустым. По информации Минтранса Беларуси, воздушным судном управлял опытный экипаж, поэтому пока рано говорить о точных причинах трагедии.