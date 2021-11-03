Прямой эфир

«Экипаж опытный, командир воздушного судна имел налёт более 12000». Артём Сикорский о трагедии под Иркутском

03 ноября 2021 16:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Под Иркутском потерпел крушение самолет белорусской авиакомпании «Гродно», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На данный момент известно, что борту находились семь человек – это члены экипажа, в том числе трое граждан Беларуси. Все они погибли.  

«Экипаж опытный, командир воздушного судна имел налёт более 12000». Артём Сикорский о трагедии под Иркутском-1

Борт пропал с радаров на подлете к Иркутску. За несколько минут до катастрофы экипаж доложил о необходимости уйти на второй круг – в районе наблюдались сложные погодные условия: шел ледяной дождь. Белорусский самолет осуществлял перевозку продуктов и продукции народного потребления в Чукотский автономный округ и возвращался в аэропорт базирования пустым. По информации Минтранса Беларуси, воздушным судном управлял опытный экипаж, поэтому пока рано говорить о точных причинах трагедии.  

«Экипаж опытный, командир воздушного судна имел налёт более 12000». Артём Сикорский о трагедии под Иркутском-4

Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
Согласно списку, там находились два гражданина Российской Федерации, два гражданина Украины и три гражданина Республики Беларусь. Экипаж опытный, командир воздушного судна имел налет более 12 000. В настоящее время Межгосударственным авиационным комитетом создается комиссия по расследованию авиационного происшествия, в состав которой войдут представители Департамента по авиации.  

# Авиакатастрофа # происшествия # Артем Сикорский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске при пожаре в жилом доме погибла хозяйка, её брат позже умер в больнице
03 ноября 2021 16:21

В Минске при пожаре в жилом доме погибла хозяйка, её брат позже умер в больнице

На МКАД столкнулись два грузовика. Один из них налетел на ограждение
03 ноября 2021 13:57

На МКАД столкнулись два грузовика. Один из них налетел на ограждение

Самолёт авиакомпании «Гродно» разбился под Иркутском. На борту было 8 человек
03 ноября 2021 13:32

Самолёт авиакомпании «Гродно» разбился под Иркутском. На борту было 8 человек