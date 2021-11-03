На МКАД столкнулись два грузовика. Один из них налетел на ограждение

Новости Беларуси. На Куйбышева 48-летняя водитель Renault, поворачивая налево в запрещенном месте, не уступила дорогу встречному Mercedes, в результате чего автомобили столкнулись, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

А на МКАД столкнулись два грузовика. Водитель Mercedes, двигаясь по внешнему кольцу со стороны проспекта Победителей в направлении Тимирязева, при перестроении не убедился в безопасности маневра и столкнулся с грузовиком Renault. После удара автомашина выехала за пределы проезжей части, а Mercedes вошел в неуправляемый занос и налетел на разделительное ограждение. Пострадавших в ДТП нет.