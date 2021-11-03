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На МКАД столкнулись два грузовика. Один из них налетел на ограждение

03 ноября 2021 13:57
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Новости Беларуси. На Куйбышева 48-летняя водитель Renault, поворачивая налево в запрещенном месте, не уступила дорогу встречному Mercedes, в результате чего автомобили столкнулись, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На МКАД столкнулись два грузовика. Один из них налетел на ограждение-1

Водитель Renault госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка.  

На МКАД столкнулись два грузовика. Один из них налетел на ограждение-4

А на МКАД столкнулись два грузовика. Водитель Mercedes, двигаясь по внешнему кольцу со стороны проспекта Победителей в направлении Тимирязева, при перестроении не убедился в безопасности маневра и столкнулся с грузовиком Renault. После удара автомашина выехала за пределы проезжей части, а Mercedes вошел в неуправляемый занос и налетел на разделительное ограждение. Пострадавших в ДТП нет.  

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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