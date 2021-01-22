«Сказал, что уходит на больничный лист». Что о мужчине, который поджёг себя в центре Минска, говорят на работе

Илона Волынец, СТВ: Инцидент случился утром на площади Независимости. Мужчину спасли и доставили в больницу с ожогами средней тяжести. Однако так называемые независимые каналы быстро подхватили и распространили информацию, утверждая, что во всем виновата власть и мужчину довели. В действительности все по уже известным схемам Шарпа.

Это 35-летний Павел Баньковский. Мужчина пришел на площадь Независимости, лег и поджег себя. Спасать его пришлось оказавшемуся рядом милиционеру и случайному прохожему. Пострадавшего от собственных рук Баньковского доставили в больницу с ожогами средней тяжести.

Ксения Худолей: Давние знакомые (тут как обычно – без имен, явок и паролей) о поступке Павла отозвались самым положительным образом. Такое уже было в Смолевичах в августе, когда возле местного РУВД поджег себя психически нестабильный гражданин. Горел, писали Telegram-экстремисты, за родину. Но Павел хайпа сорвет побольше – уж слишком велика ставка на Баньковского.

Андрей Брылевский, начальник колонны троллейбусного парка № 3 Минска:

Работает у нас с 2016 года. За это время совершил два ДТП. Одно было в 2017 году, одно было в 2019-м. Были прогулы, были больничные. Правда, почему они были, факт остается неизвестным. В прошлом году у него было прогул, было ходатайство по поводу увольнения, но пришла мать тогда, просила. Отправили его на принудительное лечение. Может быть, от алкоголизма, может, еще от чего-то. Дали последний шанс человеку.

Позвонил в 04:55 диспетчеру по выпуску, сказал, что уходит на больничный лист и после этого не выходил. Но я как обычно – после обеда начинаю обзванивать всех больных, когда больничный на руках: до какого времени, чем они болеют. Уже достоверная информация тогда есть. Но тут не получилось, потому что позвонили раньше.