«Сказал, что уходит на больничный лист». Что о мужчине, который поджёг себя в центре Минска, говорят на работе

Новости Беларуси. Хулиганство, хищение, уголовная ответственность за незаконный оборот наркотиков – это то, что удалось узнать о мужчине, который 22 января совершил самоподжог в центре Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Хулиганство, хищение, уголовная ответственность за незаконный оборот наркотиков – это то, что удалось узнать о мужчине, который 22 января совершил самоподжог в центре Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Илона Волынец, СТВ:
Инцидент случился утром на площади Независимости. Мужчину спасли и доставили в больницу с ожогами средней тяжести. Однако так называемые независимые каналы быстро подхватили и распространили информацию, утверждая, что во всем виновата власть и мужчину довели. В действительности все по уже известным схемам Шарпа.
В чем прогадали Telegram-экстремисты, делая из поджигателя героя, выясняла Ксения Худолей. Подробности в видеоматериале.
Ксения Худолей, корреспондент:
С самого утра Telegram-подпольщики не перестают вздыхать о новом стахановце «беломайдана».
Это 35-летний Павел Баньковский. Мужчина пришел на площадь Независимости, лег и поджег себя. Спасать его пришлось оказавшемуся рядом милиционеру и случайному прохожему. Пострадавшего от собственных рук Баньковского доставили в больницу с ожогами средней тяжести.
Пламя потушили за 30 секунд, но вот «дымок» жертвенного огня тут же раздули издания с антибелорусским редакционным заданием.
Ксения Худолей:
Давние знакомые (тут как обычно – без имен, явок и паролей) о поступке Павла отозвались самым положительным образом. Такое уже было в Смолевичах в августе, когда возле местного РУВД поджег себя психически нестабильный гражданин. Горел, писали Telegram-экстремисты, за родину. Но Павел хайпа сорвет побольше – уж слишком велика ставка на Баньковского.
Ксения Худолей:
Жаль только, ставка не сыграет: инфоброкеры прогадали с личностью «героя перемен». Павел Баньковский – персонаж на роль лица революции неподходящий.
Андрей Брылевский, начальник колонны троллейбусного парка № 3 Минска:
Работает у нас с 2016 года. За это время совершил два ДТП. Одно было в 2017 году, одно было в 2019-м. Были прогулы, были больничные. Правда, почему они были, факт остается неизвестным. В прошлом году у него было прогул, было ходатайство по поводу увольнения, но пришла мать тогда, просила. Отправили его на принудительное лечение. Может быть, от алкоголизма, может, еще от чего-то. Дали последний шанс человеку.
Позвонил в 04:55 диспетчеру по выпуску, сказал, что уходит на больничный лист и после этого не выходил. Но я как обычно – после обеда начинаю обзванивать всех больных, когда больничный на руках: до какого времени, чем они болеют. Уже достоверная информация тогда есть. Но тут не получилось, потому что позвонили раньше.
А так Баньковского тактично описывает бывшая супруга и мать двоих детей.
Ксения Худолей:
С августа, видимо, Павел и переживал. Хороший повод подвернулся – «революция». К ней он готов лучше, чем к нелегкой доле кормильца семьи. В арсенале все имеется: хулиганство, хищение, распитие и уголовка за «незаконный оборот наркотиков». Добавим тематический бред в соцсетях и неонацизм с восхвалениями Гитлера.
Ксения Худолей:
Это все к чему, спросите вы? Да к тому, что сакральные жертвы для протестных модераторов – дело скоротечное. Каждая появляется ровно в срок – накануне очередной акции. Баньковский должен был раскачать всех сочувствующих и сожалеющих выйти на улицы. Но считать сердобольных и отзывчивых белорусов глупцами – самая частая ошибка протестных заводил. И самая непростительная.