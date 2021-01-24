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В Минске на семилетнюю девочку упала наледь с крыши. Ребёнок получил травмы

24 января 2021 11:28
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Новости Беларуси. Семилетняя девочка пострадала от падения наледи с крыши. Это произошло 23 января у здания одного из торговых центров в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ребенок получил травмы плечевого сустава. После оказания медицинской помощи родителям выдали направление на амбулаторное лечение дочери.

В Минске на семилетнюю девочку упала наледь с крыши. Ребёнок получил травмы-1

Образовавшийся на крышах лед грозит повреждением как людям, так и транспорту. Об этом с приходом потепления напоминают в МЧС. Спасатели рекомендуют почаще поглядывать вверх и, обнаружив сосульки, сообщить об этом коммунальным службам. Обычно ледяные глыбы скапливаются на водостоках.

Родителям нужно рассказать детям о мерах предосторожности. Если во время прогулки по городу вдруг послышался шум над головой, не стоит останавливаться, поднимать взгляд вверх и рассматривать, что случилось. При опасности не следует терять ни секунды.

# МЧС Беларуси # происшествия # Фотофакт

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