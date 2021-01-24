В Минске на семилетнюю девочку упала наледь с крыши. Ребёнок получил травмы

Новости Беларуси. Семилетняя девочка пострадала от падения наледи с крыши. Это произошло 23 января у здания одного из торговых центров в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ребенок получил травмы плечевого сустава. После оказания медицинской помощи родителям выдали направление на амбулаторное лечение дочери.

Образовавшийся на крышах лед грозит повреждением как людям, так и транспорту. Об этом с приходом потепления напоминают в МЧС. Спасатели рекомендуют почаще поглядывать вверх и, обнаружив сосульки, сообщить об этом коммунальным службам. Обычно ледяные глыбы скапливаются на водостоках.

Родителям нужно рассказать детям о мерах предосторожности. Если во время прогулки по городу вдруг послышался шум над головой, не стоит останавливаться, поднимать взгляд вверх и рассматривать, что случилось. При опасности не следует терять ни секунды.