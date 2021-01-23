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В Ошмянском районе Iveco насмерть сбил пешехода

23 января 2021 14:17
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Новости Беларуси. 22 января около семи вечера возле деревни Поляники Ошмянского района произошёл наезд на пешехода. 

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 29-летний водитель за рулём Iveco Daily двигался по трассе Р48. На 50 км дороги иномарка сбила 48-летнего мужчину. 

В Ошмянском районе Iveco насмерть сбил пешехода -1

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

От полученных травм пешеход погиб на месте. Отмечается, что он был обозначен световозвращающими элементами. Возможно, пешеход шёл по проезжей части. 

Обстоятельства ДТП выясняются. 

Месяцем ранее смертельная авария произошла в Лунинецком районе. Volkswagen наехал на мужчину, который лежал на дороге (подробнее здесь). 

# Авария в Гродненской области # происшествия

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