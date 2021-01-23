В Ошмянском районе Iveco насмерть сбил пешехода

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 29-летний водитель за рулём Iveco Daily двигался по трассе Р48. На 50 км дороги иномарка сбила 48-летнего мужчину.

Новости Беларуси. 22 января около семи вечера возле деревни Поляники Ошмянского района произошёл наезд на пешехода.

От полученных травм пешеход погиб на месте. Отмечается, что он был обозначен световозвращающими элементами. Возможно, пешеход шёл по проезжей части.

Обстоятельства ДТП выясняются.