Школьник из Минска обвиняется в сбыте особо опасных психотропов

Новости Беларуси. В отношении школьника возбуждено уголовное дело.
По информации УСК по Минской области, 11-классник одной из минских школ работал на интернет-магазин по продаже психотропов. Молодой человек был «минером».
Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области:
Посредством зашифрованной переписки получал координаты мест, где забирал психотропные вещества и на съемной столичной квартире фасовал их на мелкие части. В последующем распространял через «закладки» на территории Минска и Минской области.
Деньги несовершеннолетнему приходили на карту, которая была оформлена на подставное лицо.
Так как школьник обвиняется в совершении особо тяжкого преступления и может скрыться от органа уголовного преследования, его заключение под стражу было санкционировано прокурором.
На съемной квартире были изъяты весы, приспособления для фасовки и вещество. По информации экспертов, оно содержит в себе особо опасное психотропное вещество.
Будет проведен ряд экспертиз.
Продолжается следствие.
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