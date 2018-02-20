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Школьник из Минска обвиняется в сбыте особо опасных психотропов

20 февраля 2018 10:24
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Новости Беларуси. В отношении школьника возбуждено уголовное дело.  

По информации УСК по Минской области, 11-классник одной из минских школ работал на интернет-магазин по продаже психотропов. Молодой человек был «минером».  

Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области:  
Посредством зашифрованной переписки получал координаты мест, где забирал психотропные вещества и на съемной столичной квартире фасовал их на мелкие части. В последующем распространял через «закладки» на территории Минска и Минской области.  

Деньги несовершеннолетнему приходили на карту, которая была оформлена на подставное лицо.  

Так как школьник обвиняется в совершении особо тяжкого преступления и может скрыться от органа уголовного преследования, его заключение под стражу было санкционировано прокурором.  

На съемной квартире были изъяты весы, приспособления для фасовки и вещество. По информации экспертов, оно содержит в себе особо опасное психотропное вещество.  

Будет проведен ряд экспертиз.  

Продолжается следствие.  

В начале февраля в Минске задержали наркоторговца, при себе у него было 500 граммов психотропов (читать далее).  

# происшествия # Наркотики # Татьяна Белоног

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