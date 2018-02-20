Школьник из Минска обвиняется в сбыте особо опасных психотропов

Новости Беларуси. В отношении школьника возбуждено уголовное дело.

По информации УСК по Минской области, 11-классник одной из минских школ работал на интернет-магазин по продаже психотропов. Молодой человек был «минером».

Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области:

Посредством зашифрованной переписки получал координаты мест, где забирал психотропные вещества и на съемной столичной квартире фасовал их на мелкие части. В последующем распространял через «закладки» на территории Минска и Минской области.

Деньги несовершеннолетнему приходили на карту, которая была оформлена на подставное лицо.

Так как школьник обвиняется в совершении особо тяжкого преступления и может скрыться от органа уголовного преследования, его заключение под стражу было санкционировано прокурором.

На съемной квартире были изъяты весы, приспособления для фасовки и вещество. По информации экспертов, оно содержит в себе особо опасное психотропное вещество.

Будет проведен ряд экспертиз.

Продолжается следствие.