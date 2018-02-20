Под Кореличами Peugeot съехал в кювет: погиб молодой водитель

Новости Беларуси. В Кореличском районе в результате ДТП погиб молодой водитель.

По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария произошла ночью 19 февраля. В автомобиле Peugeot находилось 4 человека, они поехали на АЗС в Мир после закрытия бара.

Из-за снегопада водитель съехал в кювет, где Peugeot опрокинулся. В салоне транспортного средства никто не был пристегнут ремнем безопасности.

Водителя выбросило из автомобиля. Молодой человек погиб. По предварительной информации, он был трезв.

В результате аварии пострадали два человека – пассажирка и владелец автомобиля. Они находились в нетрезвом состоянии. Пострадавших госпитализировали.

В конце ноября минувшего года в Столинском районе Peugeot врезался в столб. Погиб пассажир.