Под Кореличами Peugeot съехал в кювет: погиб молодой водитель

Новости Беларуси. В Кореличском районе в результате ДТП погиб молодой водитель.
По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария произошла ночью 19 февраля. В автомобиле Peugeot находилось 4 человека, они поехали на АЗС в Мир после закрытия бара.
Из-за снегопада водитель съехал в кювет, где Peugeot опрокинулся. В салоне транспортного средства никто не был пристегнут ремнем безопасности.
Водителя выбросило из автомобиля. Молодой человек погиб. По предварительной информации, он был трезв.
В результате аварии пострадали два человека – пассажирка и владелец автомобиля. Они находились в нетрезвом состоянии. Пострадавших госпитализировали.
В конце ноября минувшего года в Столинском районе Peugeot врезался в столб. Погиб пассажир.
Водитель накануне ДТП получил права – здесь подробнее.