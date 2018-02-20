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Под Кореличами Peugeot съехал в кювет: погиб молодой водитель

20 февраля 2018 08:07
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Новости Беларуси. В Кореличском районе в результате ДТП погиб молодой водитель. 

По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария произошла ночью 19 февраля. В автомобиле Peugeot находилось 4 человека, они поехали на АЗС в Мир после закрытия бара.   

Из-за снегопада водитель съехал в кювет, где Peugeot опрокинулся. В салоне транспортного средства никто не был пристегнут ремнем безопасности. 

Водителя выбросило из автомобиля. Молодой человек погиб. По предварительной информации, он был трезв. 

В результате аварии пострадали два человека – пассажирка и владелец автомобиля. Они находились в нетрезвом состоянии. Пострадавших госпитализировали.   

В конце ноября минувшего года в Столинском районе Peugeot врезался в столб. Погиб пассажир.  

Водитель накануне ДТП получил права – здесь подробнее.  

# происшествия # Авария в Гродненской области # Фотофакт

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