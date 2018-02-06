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В Минске задержали наркоторговца, при себе у него было 500 граммов психотропов

06 февраля 2018 18:28
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Новости Беларуси. Взяли с поличным. В Минске задержали мужчину, который поставлял наркотики, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это житель Минского района, который приобретал запрещенные вещества в России. При задержании у преступника обнаружили полкилограмма психотропов. Готовил закладки мужчина в одной из столичных квартир.  

В Минске задержали наркоторговца, при себе у него было 500 граммов психотропов-1

Александр Сазонов, начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома:
За совершение преступлений статьей 328 части 3 Уголовного кодекса Республики Беларусь предусмотрена уголовная ответственность сроком от 12 до 20 лет лишения свободы.

Кроме того, на квартире у задержанного изъяли более килограмма сильных синтетических наркотиков, а также оборудование для их взвешивания и упаковки.

В Минске задержали наркоторговца, при себе у него было 500 граммов психотропов-4

# происшествия # Наркотики # Фотофакт # Александр Сазонов

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