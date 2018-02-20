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В минском метро молодой человек прыгнул под поезд

20 февраля 2018 09:28
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Новости Беларуси. Через полчаса после ЧП движение было восстановлено. Мужчина выжил, его госпитализировали.  

По информации из Twitter-аккаунта «Минского метрополитена», инцидент произошел утром 20 февраля на станции «Площадь Ленина». Молодой человек прыгнул на рельсы перед прибывающим составом.  

Машинист применил экстренное торможение, но удар был большой силы. Движение составов по Московской линии остановлено.  

# происшествия # Минское метро

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